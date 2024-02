Sicilia | programma “Salvamare” | parte il progetto di pulizia dalle plastiche dei corsi d’acqua

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 Al via ildideini per consentire la cattura dei materiali inquinanti prima che sfocino in mare. I fiumi individuati, le cui foci necessitano di un intervento prioritario, sono il Platani a Ribera nell’Agrigentino, il Simeto nel territorio di Catania, nel Ragusano i fiumi Ippari a Vittoria, Dirillo ad Acate ed Irminio a Scicli e, infine, nel Trapanese il Belice nel Comune di Castelvetrano. Il, inserito nella cosiddetta legge “”, proposto dall’Autorità di bacino della Presidenza della Regionena, ha già ottenuto l’approvazione del ministero dell’Ambiente e mette a disposizione circa 860 mila euro su base ...