Sicilia | bonus caro-mutui | piattaforma presa d’assalto | già quasi 11mila le domande

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 “L’ottimo risultato raggiunto in due giorni ci conferma la bontà dell’iniziativa messa in campo dal mio governo a favore delle famigliene. Una scelta fatta per far fronte all’aumento considerevole degli interessi passivi deiche hanno messo in crisi i bilanci di migliaia di persone, soprattutto a basso reddito. Siamo la prima regione che interviene in maniera concreta contro il rialzo dei tassi per l’acquisto della prima casa. La procedura messa in campo dall’Irfis, la nostra finanziaria, per la presentazione delleprevede inoltre un iter veloce che ci consentirà di arrivare in tempi rapidi anche alla liquidazione delle somme“. Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani, commentando leistanze presentate, attraverso la ...