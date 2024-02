Si rinnova l’ufficio postale | intervento a partire da lunedì | Più vicini ai cittadini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Continua il progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali" di Poste Italiane: dopo gli uffici di Carpineti e Villa Minozzo, è arrivato il turno deldel comune di Baiso i cui lavori dimento inizierannoprossimo. Si tratta dell’ottavodi ammodernamento nella provincia di Reggio Emilia, il terzo nel territorio dell’Appennino reggiano. Il progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali" di Poste Italiane, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr, prosegue con i lavori aldi Baiso, sito in via Toschi 36/E, volti a migliorare la qualità dei servizi e di accoglienza delle Poste. Questo progetto di Poste ha ...