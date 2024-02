Sì | io sono una signora

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Erano elegantissime, magrissime, facoltosissime, disperatissime, bellissime. Vivevano un’esistenza che nel bene e nel male (anzi, nel benissimo o nel malissimo), si poteva esprimere solo con l’uso smodato di superlativi. Babe Paley, Slim Keith, CZ Guest, Lee Radziwill, Marella Agnelli, Maria Callas, Gloria Guinness: le “cigne”, come le ribattezzò Truman Capote nella raccolta di novelle Preghiere esaudite, rimasto incompiuto dopo le anticipazioni delle prime tre storie di sulla rivista Esquire tra il ’75 e il ’76. Per lui, che voleva essere il Proust americano e si era ingraziato la confidenza di tutte le ricche e famose di New York che si confessavano con lui nel ristorante La Côte Basque, il suo progetto letterario si rivelò un suicidio sociale: «Cosa pensavano che fossi, un ...

istituita nel 2015 dall’Onu, la “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” si celebra in contemporanea in tutto il mondo ... (iodonna)

La co conduttrice della serata dei duetti Sanremo 2024 sulla nuova avventura all'Ariston, ma soprattutto sull'amore per il marito e i figli : «Il ... (vanityfair)

Una decisione arrivata soprattutto perché, ha detto, "ho avuto il consenso di tutte le forze politiche di sinistra". "Se sono qui - spiega Anselmo alla platea - è per scogliere la riserva in positivo: ...In Europa, tra i settori che risultano in maggiore sofferenza ci sono le utility (con una perdita settimanale del sottoindice Stoxx 600 del 4%), seguite da real estate (-3,1%), telecomunicazioni (-3%) ...Vani sono stati i tentativi di slegarlo ...per essere stato legato e abbandonato al freddo e alle intemperie. Verso le ore 4 ha notato una persona arrivare con una bicicletta dalla spiaggia che ...