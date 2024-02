Si chiama Toro | è la bestia nera del Sassuolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La Treccani la definisce "persona o evento che sia per qualcuno un forte intralcio o motivo di preoccupazione", nella retorica del calcio è, per definizione, l’avversario contro il quale, per mille motivi, si fa sempre troppa fatica: è la celeberrimae per ilha le fattezze di una squadra in maglia granata, appunto il Torino che domani sera sarà di scena al Mapei Stadium portandosi appresso precedenti piuttosto sconfortanti per i neroverdi. Tra le squadre che hanno giocato almeno dieci partite sul campo del, così da avere una raccolta di dati sufficientemente corposa, il Torino è infatti quella contro la quale i neroverdi sono riusciti a vincere meno volte, appena una su quattordici (il 7,1%), con otto pareggi e cinque sconfitte. Un aspetto che, non potendo il club granata – a prescindere ...