Shelton Benjamin tornerà sul ring a maggio | suo avversario Josh Alexander

(Di venerdì 9 febbraio 2024)è stato licenziato dalla WWE lo scorso mese di settembre. Il veterano aveva fatto ritorno a Stamford nel 2017 nel corso di questa sua ultima run ha fatto parte dell’Hurt Business, stable che ha riscosso grande successo ed il cui scioglimento non è stato gradito dai fan. Orasulnel circuito indipendente con il suo primo match post WWE che è stato annunciato.torna sulDopo il licenziamento da parte della WWE,si appresta a fare ritorno sulnel circuito indipendente. Lo farà il prossimo 16a Los Angeles in occasione dell’evento “Alive Or Just Breathing” della Prestige Wrestling. Suo...