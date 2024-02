Sgarbi va da Meloni e si dimette | finisce la telenovela dopo due settimane di tira e molla

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Mi sono dimesso, come annunciato, nelle mani della presidente del Consiglio e la ringrazio dell’attenzione che mi ha riservato». Vittorioduedi un estenuante, getta la spugna e lascia la poltrona di sottosegretario, come auspicato da Giorgia. Si smonta così la lungasulla vicenda, anche se resta da vedere se farà il ricorso al Tar come aveva...