Sgarbi | «Mi sono dimesso Ringrazio Giorgia Meloni per l’attenzione che mi ha riservato»

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Alla fine l’annuncio ufficiale è arrivato: Vittorioha fatto sapere di essersida sottosegretario alla Cultura. «Mi, come annunciato, nelle mani della presidente del Consiglio e ladelche mi ha», ha affermato il critico d’arte lasciando Palazzo Chigi dopo avere avuto un incontro di quasi un’ora con. Viene così ufficializzata la notizia nell’aria da giorni. La premier, lo scorso 5 febbraio, da Tokyo aveva dichiarato: «Trovo corretta dopo il pronunciamento dell’Antistrust (la scelta di dimettersi ndr) per cui accolgo le dimissioni». Il riferimento era all’istruttoria di 60 pagine su. Il documento recitava: «Il sottosegretario alla ...

