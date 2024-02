Sfratto tribunale | via entro il 28 dicembre 2026

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ascoli, 9 febbraio 2024 – L’immobile che ospita il palazzo di giustizia di Ascoli deve tornare al legittimo proprietario, ma non prima del 29. Così ha deciso il giudice deldi Ascoli Paola Mariani che ha respinto il ricorso dell’Agenzia del Demanio, dando ragione quindi alla società di gestione di fondi immobiliari InvestiRE SGR, proprietaria del Palazzo di Giustizia del capoluogo piceno (rilevato da Assicurazioni Generali), che aveva chiesto rilascio e liberazione dell’immobile per fine contratto. Il contratto di locazione è scaduto il 282022. Nel restituire l’immobile al fondo immobiliare, il giudice Mariani si è rifatto a norme che sono state introdotte durante il periodo del Covid e, tenuto anche conto del vincolo di destinazione pubblica dell’immobile, ha prorogato di quattro ...

