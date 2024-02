Sfilano il borsello a una studentessa e pagano i drink con il suo bancomat

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Firenze, 9 febbraio 2024 -ila unaUsa poi provano a pagare le consumazioni in un pub con la carta di credito della vittima. Presunti responsabili due cittadini algerini, 43 e 48 anni, già noti alle forze dell'ordine, poi arrestati dai carabinieri. I due sono stati fermati la notte dello scorso 4 febbraio, in un locale in borgo Albizi, con l'accusa di furto con destrezza e indebito utilizzo di carta di credito. Secondo quanto ricostruito, mentre erano nel pub avrebbero preso ilalla giovane e poi avrebbero tentato di pagare iche avevano bevuto con la carta di credito della vittima. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria.