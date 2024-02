Settore da valorizzare I prezzi sono scorretti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tra gli agricoltori del presidio – molti arrivati da lunedì – c’è qualche volto nuovo. Per Pietro Barbieri, 60 anni, è la prima giornata di protesta: "Gli altri giornidovuto andare a lavorare,i primi giorni di semina – racconta –. Mafelice di aver potuto raggiungere i miei colleghi". Barbieri ha una azienda di frutta e verdura nella zona di Sesto Imolese, ‘Barbieri Pietro e Valentina’. Un’attività tramandata di generazione in generazione. Anche lui, come tanti altri presenti, non manca di raccontare le difficoltà dall’avere una attività agricola. "dieci anni cheun po’ in perdita. Non da andare sul lastrico, certo, ma avere un’impresa di questo genere implica anche investire molto in attrezzatura, cosa che le persone sottovalutano". Ma cosa converrebbe fare per migliorare ...