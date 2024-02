Seth Rollins categorico | “Se le accuse su Vince McMahon sono vere | devono pagare tutti quelli coinvolti”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lo scandalo, l’ennesimo e forse il più grave della storia WWE, ha colpito la federazione al cuore, nonostante la proprietà non sia più la stessa dall’autunno scorso. A margine del Wrestlemania Kickoff di ieri notte, tra gli altri argomenti, grazie a Fightful abbiamo potuto conoscere nuovamente l’opinione diin merito. Il World Heavyweight Champion è stato giustamente durissimo nei confronti del suo ex boss, ma non solo, coinvolgendogli “accusati” in questa serie dinei confronti dell’ex Chairman (come, ad esempio, John Laurinaitis). “E’ una situazione di merda. L’ho già detto in quell’intervista alla radio. Fa schifo. E’ orribile, disgustosa. Non mi piace sentire, leggere tutto ciò, è ripugnante. Spero, se le...