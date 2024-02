Servono posti in aereo per le emergenze dei trapianti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Vorrei richiamare l'attenzione su un problema, a mio avviso, assai grave. Vivo in Sicilia e sono in lista d'attesa per un trapianto d'organi. Giorni fa ho potuto verificare, nel momento in cui, resosi all'improvviso disponibile un donatore, sono stato convocato in piena notte dall’ospedale Sant'Orsola di Bologna, che le compagnie aeree non riservanoper queste. Fino a qualche decennio fa lo Stato metteva a disposizione voli militari e staffette delle forze dell'ordine. Che ora non ci siano più si può anche capire ma è incomprensibile e assurdo che lo Stato non costringa le compagnie a riservare uno dueper queste situazioni né che le compagnie nel loro codice etico non lo prevedano. Un paziente, che deve recarsi d'urgenza a sottoporsi a un trapianto e non trova mezzi a disposizione, rischia di perdere un'occasione ...