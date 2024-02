Servizio civile nell’oasi naturale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Svolgere iltra boschi, ruscelli e meravigliosi paesaggi montani. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la RiservaVal di Mello, una delle vallate valtellinesi ancora altamente incontaminata, è una delle sedi nella quale sarà possibile svolgere l’anno diaderendo, entro il 15 febbraio, al progetto "+ 40 anni di parchi in Lombardia". Un vero e proprio esempio di cittadinanza attiva. I ragazzi e le ragazze che verranno selezionati, dovranno svolgere un monte di circa 25 ore, distribuite in 5 giorni settimanali, per un totale di 1145 ore annuali. Ad ogni volontario verrà inoltre riconosciuto un contributo mensile di 507,30 euro. E a chi proviene da fuori, il Comune di Val Masino, ente gestore dell’area Protetta, mette a disposizione una foresteria posta sopra al ...