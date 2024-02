Serie D | parla il centrocampista azzurro Prima volta da capitano nel derby Sangio | l’emozione di Baldesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) SAN GIOVANNI Dall’approdo di Niccolò Rosseti ai sassaresi dell’Atletico Uri, il tuttofare Andreaè divenuto il nuovodopo ben sei stagioni nelle quali, soprattutto nel ruolo di, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’interno del rettangolo di gioco. Ildi domenica scorsa è stato il suo primo con la fascia al braccio, un’emozione unica come tiene a precisare il classe 2001: "Non nascondo che un po’ di emozione c’era, soprattutto nei primissimi minuti perché con il Montevarchi ci avevo giocato contro altre volte ma non con la fascia di. Mi sento assolutamente più responsabilizzato in questa veste, sono orgoglioso di rivestire il ruolo e sto cercando di dare davvero tutto assieme ai miei compagni per poter ottenere la salvezza senza passare dagli ...