Serie D» - Il mercato Il Tau ha ufficializzato Jokovic Il serbo va a rinforzare l’attacco

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Rinforzo in attacco per il Tau in"D". La società amaranto ha ingaggiato ufficialmente (era in prova e si stava allenando da giorni con il club altopascese, come da noi anticipato), Ivan(foto), attaccante, classe 2001., che ha militato anche nella secondaserba, dispone di notevoli doti fisiche e va ail reparto offensivo. Non si sa, infatti, quando rientrerà Andolfi. Lo slavo andrà a far concorrenza ai vari Malva, Noccioli e Odianose., fino a dicembre 2023, ha giocato nella squadra del FK Sloga Pozega. E’ già a disposizione dello staff tecnico di Venturi e sarà arruolabile fin dalla partita interna contro il Livorno del 18 febbraio, quindi dopo la sosta per gli impegni della Rappresentativa di ...