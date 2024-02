Serie B Ristopro | parla il coach Niccolai | | Vinciamo ma aggiustiamo il tiro»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dopo il periodo delle "vacche magre", è arrivato quello della "vacche grasse" con lache conquista la quinta vittoria nelle ultime cinque. Risultati che permettono ai biancoblù di rimanere incollati nella zona playoff conche ha trovato da subito quell’alchimia che era mancata a cavallo fra la fine e l’inizio dell’anno. Contro Ozzano Fabriano ha dimostrato tutta la sua forza trascinata da Simone Centanni decisivo per la vittoria con 19 punti in 6’20’’ che ha concluso la gara realizzando 30 punti (3/6 da due, 8/12 da tre), 1 rimbalzo, 2 assist; 2 recuperi e 4 falli subiti per 26 di valutazione. Oltre a lui la squadra ha dato il massimo difendendo bene e attaccando in modo impeccabile con straordinarie percentuali da parte di tutti gli atleti scesi sul parquet. Apprensione per l’infortunio di Bedin che ...