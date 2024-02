Serie B interregionale Stamura e Goldengas | match ininfluenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Penultima giornata diconda onorare perSenigallia eAncona ma che contano poco ai fini della classifica delle nostre portacolori. Gioca per prima Senigallia, che domani alle ore 18 rende visita al Roseto: arbitrano Di Santo di Chieti e Marconi di Ancona. Laè già sicura di partecipare, nella seconda fase del torneo, al girone Gold, in cui le prime quattro del girone Marche si uniranno alle prime quattro del girone Lazio, portandosi dietro i punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase, che nel caso della squadra di coach Gabrielli saranno 6. L’esito deldi domani a Roseto non cambierà nulla in ottica futura anche se certo ladovrà onorare al meglio il confronto ...