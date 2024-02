Serie A | quali riforme? Al momento solo scintille e minacce

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) LaA sta vivendo giorni intensi con uno scambio di parole tra Casini e Gravina per quanto riguarda ledel calcio italiano LaA sta vivendo giorni intensi con uno scambio di parole tra Casini e Gravina per quanto riguarda ledel calcio italiano. Non a casa è stata convocato un’assemblea rapidamente per presentarsi con proposte più definite all’incontro con tutte le componenti federali in programma il giorno dopo negli uffici della Figc a Roma. È questa la motivazione che ha spinto la Lega a convocare una riunione di tutti i club diA per lunedì 12 febbraio, 24 ore prima di un altro confronto tra i vertici di Leghe, calciatori, allenatori e arbitri nell’ambito del processo diavviato dal presidente federale Gabriele Gravina. La possibilità ...