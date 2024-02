Serie A | i pronostici della 24ª giornata | due 1 fisso e una doppia chance x2

(Di venerdì 9 febbraio 2024) E’ arrivato il momento24ªdel campionato diA e sono in arrivo indicazioni di classifica per le zone alte e basse. Nel primo match sfida da brividi tra Salernitana e Empoli, le ultime due squadregraduatoria. Nel primo match di sabato trasfertaLazio contro il Cagliari, poi il primo big match tra Roma e Inter. In serata Sassuolo-Torino. Domenica il lunch match tra Fiorentina e Frosinone, alle 15:00 altre due partite: Bologna-Lecce e Monza-Verona. Alle 18:00 la trasferta dell’Atalanta sul campo del Genoa, in serata la sfida per le zone alte tra Milan e Napoli. Lunedì il posticipo tra Juventus e Udinese. Ecco tutti idi CalcioWeb. IA: si gioca la 24ª ...

Anche per i betting analyst, l’anticipo di Serie A in programma domani all’Olimpico ...(3,62), mentre la Juventus tornerà in campo lunedì, con i favori del pronostico (1,38) contro l’Udinese (8,25).Il primo big match nella giornata 24 di Serie A è Roma-Inter: probabili formazioni, pronostico e come vedere la partita in streaming.La 24ª giornata di Serie A è pronta a prendere il via e nella giornata del 10 febbraio alle ore 15:00 andrà in scena la partita tra Cagliari e Lazio, un match ...