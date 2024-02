Serie A | Dusan Vlahovic eletto miglior giocatore di gennaio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month diè stato assegnato al calciatore della Juventuse la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC 24. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Udinese, in programma lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 20.45 all’”Allianz Stadium” di Torino.è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://apotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Buongiorno (Torino), Guðmundsson (Genoa), Loftus-Cheek (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Zurkowski (Empoli). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, ...