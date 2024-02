Sequestrati beni per 4 milioni a imprenditore legato alla ‘ndrangheta

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 9 febbraio 2024) I Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Arezzo hanno condotto un’operazione di sequestro diper un valore di 4di euro nei confronti di unoriginario di Guardavalle (Catanzaro), residente da tempo in provincia di Arezzo e ritenuto colcosca didenominata “cosca Gce”. L’azione è stata eseguita in seguito a un decreto emesso dal Tribunale di Firenze – Ufficio Misure di Prevenzione – su proposta della Procura Distrettuale di Firenze. Il sequestro si basa sugli esiti dell’operazione denominata “Geppo/Calatruria”, condotta nell’aprile 2021, che ha portato all’esecuzione di 17 misure cautelari contro individui accusati di associazione per delinquere finalizzata all’estorsione, illecita concorrenza con violenza, ...