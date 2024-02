Sequestrata | stuprata e rapinata | i due aguzzini alla sbarra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Fermo, 9 febbraio 2024 - Quando l’avevano vista per strada l’avevano avvicinata per offrirle un passaggio in auto. Poi, una volta salita in macchina, l’avevano picchiata,e violentata per ore. Lei era riuscita a scappare e a chiedere aiuto ai carabinieri che, con un’indagine lampo, avevano identificato e arrestato i due presunti autori dello stupro e della rapina. Si tratta di due moldavi di 40 e 35 anni che, al termine delle indagini, sono stati rinviati a giudizio davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere, in concorso, dei reati di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. Il processo ha preso il via con l’audizione dei militari dell’Arma che avevano condotto le indagini per scoprire i responsabili del rapimento. Tutto era iniziato quando, una notte di due anni fa, i carabinieri di Porto San ...