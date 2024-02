Semina il panico sparando contro i carabinieri nel Napoletano Arrestato un 29enne

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Iad Acerra , nel, hannoper tentato omicidio aggravato Luigi Tufano , 29 anni, già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma sono intervenuti in via Grazia Deledda, nei pressi di una scuola, dopo diverse segnalazioni sulla presenza in zona di un uomo armato e visibilmente agitato. Quando sono arrivati, dell’uomo non c'era traccia. Dopo qualche istante...