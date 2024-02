Se un anatroccolo entra in cucina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Una miscela poetica e scoppiettante fatta di clownerie, pantomime, bolle di sapone giganti e bicchieri che suonano musica, assieme a un’atmosfera che rievoca quelle del cinema muto degli anni Venti. Uno spettacolo comico che senza parole e con leggerezza affronta temi come la diversità, il bisogno di essere accettati, di fare parte di un gruppo, il confronto con l’altro da noi, la possibilità di perdere e di sbagliare, ma anche la capacità e il coraggio di rialzarsi e ripartire. È quello che verrà portato in scena domenica alle 16 a Lissone, sul palco dell’auditorium di Palazzo Terragni, sotto il titolo “Unin“. La rappresentazione, liberamente ispirata alla favola “Il brutto“ di Hans Christian Andersen, avrà per protagonista l’attore Simone Lombardelli (nella foto) della compagnia teatrale Eccentrici ...