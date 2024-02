Se lo chiede Chiara Ferragni? Lucci | agguato ad Amadeus | attimi di gelo in sala stampa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L'di Enrico, inviato di Striscia la notizia, alla conferenzaa Sanremo prima della quarta serata del Festival si risolve in una (imbarazzata) risata generale. "Siccome Russell Crowe e John Travolta si sono auto-invitati - domanda il braccio destro di Antonio Ricci -, se si auto-invitasse anchela faresti salire sul palco per farci capire quali sono stati i suoi errori di comunicazione?". "Se lei me l'avesse chiesto, io gliel'avrei permesso", rispondecon calma. "Ah bravo", replicasuscitando le risate della. "Perché non fate salire quelli dei trattori sul palco. C'avete paura della Meloni e de Lollobrigida?", prosegue il sempre velenoso inviato di Striscia, ex Iene. ...