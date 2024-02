Scuola Lazio | gli studenti dell’ITS-ICT Academy incontrano le aziende

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dall’aula all’azienda. Dopo la formazione in aula, per glidel biennio 2022/2024-Ictinizia la fase dell’inserimento nel mondo del lavoro. Questa mattina, negli spazi di Porta Futuro, circa 60 giovani hanno ascoltato le voci di 15del campo dell’information tecnology. “Durante il percorso i ragazzi hanno acquisito le competenze pratiche richieste dalle imprese. Oggi siamo arrivati al termine di questa fase e i ragazzi metteranno in pratica nell’azienda le competenze acquisite in aula- ha spiegato Fabrizio Rizzitelli, presidente della Fondazione Its-Ict- intanto, è partito un ulteriore percorso formativo, a ottobre 2023, in cui abbiamo messo in campo ulteriori azioni a supporto della formazione dei ragazzi, come il tutoraggio per ogni ...