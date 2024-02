Scrivere è un atto scherzoso

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È un purgante quel libro, una espiazione, è un sacrificio. Joyce era la propria tormentata nonna e contemporaneamente era suo nipote cerebralone e malignetto (da giovane era già un vecchio classico in posa) che non molla e se ne esce con l’offerta giocosa di quell’altro pastone letterario alquanto fumettistico – in questo è un anticipatore: letteratura onomatopeica (sarà il futuro, arriverà il suo tempo) – nel quale chi legge grufola alla maniera porcina e trimalcionica, con le perle al collo, alle orecchie e al naso. Qualcuno doveva scriverli quei libri necessari, che non devono essere letti per forza, anzi non leggerli è meglio, l’astensione garantisce il segreto voto molto più della partecipazione (chi si esprime non è mai convincente quanto chi non fa chiacchiere e per almeno due volte al giorno sa esattamente quel che tace). E scriverli, credo, sia stato un piacere. Ma cosa sto ...