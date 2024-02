Scossa di terremoto Magnitudo 3 3 a Langhirano PR in Emilia-Romagna Ecco i dettagli  

Terremoto all’alba : scossa in Val Dragone - vicino a Frassinoro Nella tranquilla alba dell’8 febbraio 2024, i residenti della Val Dragone e dell’Alto Frignano hanno vissuto momenti di apprensione a causa di una ... (thesocialpost)

Scossa di terremoto Magnitudo 3.3 a Langhirano (PR) nella regione Emilia-Romagna. Ecco i dettagli. Una Scossa di terremoto di Magnitudo 3.3 si è verificata alle ore 14:55:34 del 7 febbraio 2024 con epicentro localizzato nella zona 4 km a W di ... (inmeteo)

Scossa di terremoto a Frassinoro vicino Modena di magnitudo 3.2 : 16 scosse in poche ore anche a Parma 17 scosse di terremoto in poche ore in Emilia-Romagna: la più forte a Frassinoro (Modena), di magnitudo 3.2. Tutte le altre in provincia di Parma (notizie.virgilio)

