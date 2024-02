Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2 5 a Langhirano PR nella regione Emilia-Romagna | mappa e dettagli

Terremoto , nuove scosse in Emilia-Romagna e Umbria. È stata di magnitudo 4.1 la scossa di Terremoto registrata dall'Ingv, alle ore 13.06 in provincia ... (leggo)

Nel 2023 assistiti complessivamente da Soleterre 5.983 bambini malati di cancro e i loro familiari. Nel rapporto “Grande contro il cancro”, presentati i dati di un anno di lavoro in contesti di disugu ...Due scosse di terremoto in due minuti hanno fatto tremare di paura Spoleto in tarda mattinata. La più forte magnitudo 3.5. Scuole chiuse ...Decine di scosse piccole ma alcune un poco più forti e una in particolare alle 13,02 di grado 4,2 della scala Richter. Non si ferma lo sciame sismico nella zona intorno a Parma, dove mercoledì scorso ...