Scippa un’anziana signora | scatta l’arresto in Valle Caudina

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Montesarchio, nella serata di ieri, durante il servizio di controllo del territorio a seguito di una nota della Centrale Operativa sono intervenuti in Montesarchio alla Piazza Carlo Poerio ove veniva segnalata una donna che aveva subito un scippo. I Militari operanti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che poco prima, mentre percorreva via Curci era stata seguita da un soggetto che con volto parzialmente travisato, con un gesto fulmineo le strappava la borsa contenente documenti, carte di credito e denaro contante, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Dopo aver ricevuto una minuziosa descrizione dell’aggressore, i militari immediatamente si mettevano alla ricerca del responsabile, bloccando dopo alcuni minuti per le vie del centro un ...