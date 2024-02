Sciame sismico nella notte nel Parmense | scossa di 3 | 4

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) AGI - Loche da due giorni fa tremare la terra nelha fatto registrarelapiù forte, di magnitudo 3,4, con epicentrozona di Felino, a sud del capoluogo emiliano. Il terremoto è stato avvertito in tutta l'area pedemontana ma non sono stati segnalati danni. Alle 22,30 era stata avvertita unadi terremoto di magnitudo 3,3. Poi, dopo la mezza, le scosse sono state una dozzina: quella di magnitudo 3,4 alle ore 3,55, a una profondità di 20,8 chilometri, ha reso noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Un'altra di magnitudo 3,2 è arrivata otto minuti dopo, con epicentro vicino a Calestano. Da mercoledì sono in totale un'ottantina le scosse, tutte comprese ...