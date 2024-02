Sci di fondo | terribile caduta per Simone Mocellini | l’infortunio è grave

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Stagione stregata per, protagonista purtroppo di un nuovoinfortunio dopo la frattura dello scafoide carpale sinistro che lo aveva fermato per diverse settimane tra metà novembre ed inizio gennaio. Il 25enne trentino, tornato a gareggiare da un mese, è stato vittima infatti di una bruttanella giornata di ieri mentre testava la pista di Canmore (sede di una tappa di Coppa del Mondo di sci didal 9 al 13 febbraio). L’azzurro classe 1998 è finito fuori dal tracciato in un tratto di discesa, sfondando le barriere di protezione e concludendo la suaqualche metro a valle. In base al resoconto della FISI,è stato soccorso tempestivamente per poi essere trasportato in ospedale, dove gli accertamenti medici hanno riscontrato ...