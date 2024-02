Sci di fondo | frattura di tibia e perone della gamba destra per Mocellini

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Prosegue la stagione nera di Simone. Lo sciatore azzurro, già fermato da unadello scafoide carpale sinistro a inizio stagione, ha riportato ladidurante le prove a Canmore, in Canada, sedetappa di Coppa del Mondo di sci diquesto weekend. Il classe 1998 di Tezze è uscito di pista su un tratto di discesa sfondando le reti di protezione. Al suo rientro in Italia verranno fatti ulteriori accertamenti per decidere i tempi di recupero. SportFace.

