Sci di fondo | è il giorno della Svezia nelle 10 km ai Mondiali junior 2024 | tra le donne De Martin Pinter 7a

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si sono concluse le due gare da 10 km con partenza a intervalli aiin corso di svolgimento a Planica, in Slovenia. A sorridere più di tutti è il contingente, che pesca due ori su due: il risultato è che beffa totalmente i numerosi norvegesi accorsi per provarci. In particolare, tra gli uomini vince Alvar Myhlback con il tempo di 23’05?9. Nettamente staccati tutti gli altri, a partire dallo svizzero Isai Naeff, distante 52?4. Sul podio anche il norvegese Mons Melbye, che rimane a 56?8. Un suo connazionale è l’unico altro sotto il minuto di ritardo, vale a dire Joergen Nordhagen. Un azzurro riesce a cogliere la top ten: è Gabriele Matli, che finisce a 1’46?2 dalla vetta. Segue, al 13° posto, Davide Ghio a 1’50?2. 22° a 2’24?9 Teo Galli, infine Gabriele Rigaudo chiude 53° ...