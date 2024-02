Sci alpino | startlist gigante Soldeu 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Torna protagonista, dopo un weekend di pausa forzata, la Coppa del Mondo 2023-di scifemminile. La sede di gara di questo fine settimana è(Andorra), per due gare tecniche che potrebbero risultare molto significative in ottica classifiche generali e di specialità. Si parte domani, sabato 10 febbraio, con il: prima manche alle 10.30, seconda con inversioneprime 30 alle 13.30. Prima di tutto un occhio sul fronte meteo, che non promette nulla di buono. C’è pochissima neve (e in condizioni al limite), motivo per cui la partenza è già stata abbassata alla fine del muro iniziale. Domani però è prevista neve molto bagnata, quindi già disputare una gara regolare non sarà impresa facile. Lara Gut-Behrami può iniziare a riscrivere la storia della sua stagione da questo sabato. ...