Sci Alpino | Goggia dimessa dall’ospedale | la riabilitazione prosegue a casa

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Milano, 9 febbraio 2024 – Sofiaè statadalla Clinica ‘La Madonnina’ di Milano, dove era stata ricoverata a seguito dell’infortunio accorso alla tibia e al malleolo della gamba destra, in allenamento in gigante, a Pontedilegno (leggi qui). Fisi.org fa sapere ‘Il decorso post operatorio procede regolarmente e la finanziera bergamasca, che ha cominciato nei giorni scorsi la fase passiva di fisioterapia, proseguirà alain accordo con la Commissione Medica FISI’. Foto fisi.org

Sofia Goggia è stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano, dove era ricoverata in seguito all’operazione di lunedì scorso per intervenire ... (sportface)

Torna protagonista, dopo un weekend di pausa forzata, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. La sede di gara di questo fine settimana è Soldeu (Andorra), per due gare tecniche che potre ...Dopo il weekend interamente dedicato allo sci alpino e a uno dei suoi abitanti più conosciuti, Deborah Compagnoni (vedi a sinistra), Cortina d’Ampezzo conferma la sua anima polisportiva d’alta quota ...Domani, sabato 10 febbraio, riparte la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Dopo un weekend in cui si è disputato un solo slalom si vola in Bulgaria, dove a Bansko va in scena un fine set ...