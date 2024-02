Sci alpino | Cdm donne Brignone Soldeu fra le mie piste preferite

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si parte sabato con un gigante, otto le azzurre al via(ANDORRA) - Meteo non semplice in previsione delle gare di, tanto che la partenza del gigante femminile di domattina è già stata abbassata dalla giuria ed è stata cancellata la sciata in pista. C'è anche un po' di nevischio a peggi

La Coppa del Mondo maschile fa tappa in Bulgaria a Bansko per una due giorni dedicata alle prove tecniche. Sulle nevi bulgare in gigante ci si ... (oasport)

Si parte sabato con un gigante, otto le azzurre al via SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) - Meteo non semplice in previsione delle gare di Soldeu, tanto che la partenza del gigante femminile di domattina è ...Weekend da non perdere per gli appassionati di sci con la Coppa del mondo maschile che fa tappa a Bansko, in Bulgaria, sulla pista dedicata ad Alberto Tomba. Saranno protagoniste le discipline ...Il weekend di Soldeu potrebbe segnare una svolta decisiva nella stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, con Lara Gut-Behrami che ha la grande occasione di portarsi in vetta alla classi ...