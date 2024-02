Schumacher | finalmente è fatta | lo rivedremo prestissimo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Mick, figlio di Michael pilota leggenda della Ferrari, sarà impegnato con l’Alpine in un campionato molto atteso. Dopo aver corso per due edizioni della Formula 1 nel 2021 e nel 2022 con la Haas, adesso per Micksi aprono le porte di una nuova esperienza professionale sempre al volante. La carriera del giovane pilota tedesco, figlio di Michael ovvero l’indimenticabile leggenda della Ferrari, vedrà infatti l’inizio di un nuovo capitolo non più in F1 ma nel campionato WEC. Il pilota tedesco, figlio dell’indimenticabile leggenda della Ferrari, torna al volante con l’Alpine (ANSA – Rompipallone)Ad accogliere e a godere delle prestazioni dell’atleta classe 1999 sarà l’Alpine Elf Team, scuderia francese che si occupa di questo campionato mondiale endurance che prenderà il via il prossimo 2 marzo. Fino ad ora era comunque rimasto nel ...