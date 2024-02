Scherma | otto spadiste azzurre qualificate in tabellone a Barcellona

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si è aperta la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile acon le qualificazioni. Sarannolepresenti nelprincipale, con Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi giàper la loro posizione nel ranking mondiale. Dopo una fase a gironi perfetta con sei vittorie in altrettanti assalti si è aggiunta Roberta Marzani. Successivamente dopo gli assalti preliminari si sonoanche Alessandra Bozza, Federica Isola e Giulia Paulis. Eliminazione, invece, negli altri assalti per Nicol Foietta, Gaia Traditi, Sara Maria Kowalczyk e Carola Maccagno. Domani alle ore 9 cominceranno gli assalti delprincipale, mentre domenica si terranno le prove a squadre con il quartetto composto da Mara ...

Si è aperta con le qualificazioni la tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Tbilisi in Georgia. Nel tabellone principale saranno presenti ... (oasport)

Si è aperta con le qualificazioni la tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Tbilisi in Georgia. Nel tabellone principale saranno presenti otto azzurri. Michele Gallo, Luigi Samele e Luca Cura ...SIENA. Apprezzabili risultati per gli under 14 della sezione scherma del CUS ESTRA nel Campionato Toscano delle categorie giovanili che si è svolto al ...Saranno otto gli azzurri ai nastri di partenza del tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile individuale a Tbilisi. Cinque atleti hanno infatti superato le ...