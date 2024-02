Scherma | Italia mostruosa | domenica saranno 18 le azzurre del fioretto nel tabellone principale del Grand Prix di Torino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il cielo è azzurro sopraci aspetta unricchissimo di bandierine, in quanto sono ben 18 lene al via! Si è aperta con le qualificazioni femminili la tappa delFIE di, che si svolge nel capoluogo piemontese. Un weekend densissimo di appuntamenti per la, con tutte le armi impegnate in giro per il mondo in uno degli ultimi appuntamenti validi per ottenere punti per la qualificazione olimpica. Nelpresenti addirittura diciotto. Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini e Francesca Palumbo erano già qualificate grazie al ranking e a loro si sono aggiunte ...