SCHERMA Bonzano e Negroni sfiorano la top 10

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sono scesi in pedana gli spadisti del CircoloImola a Terni per la tappa finale del ‘Trofeo del Sabato’ e del circuito di coppia ‘Lui & Lei’. Tra i maschi ha ben figurato Federico Potena (62°). Il bilancio della trasferta ternana è stato positivo con un gettone in più di esperienza e maturità. Da urlo le quote rosa. Evita(11ª) e Anita(13ª) hanno sfiorato l’ingresso nella Top 10 confermando tutte le loro credenziali al cospetto di un lotto avversario duro. Rivedibili i gironi, molto meglio le contese ad eliminazione diretta, a testimonianza di un approccio mentale alle gare giusto. Sfide domenicali in coppia nel ‘Lui & Lei’ con gli ottimi riscontri registrati dai tandem composti da Evitae Federico Veronese (Ss Lughese) al 25° posto e Anitacon Guido ...

