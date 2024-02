Scaletta Sanremo quarta serata 2024 duetti cover | cantanti e ospiti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladel Festival distasera, venerdì 9 febbraio, promette emozioni e performance indimenticabili. Con la conduzione di Amadeus e Lorella Cuccarini, il palco dell'Ariston si prepara ad accogliere i 30in gara che si esibiranno in duetto con altrettanti colleghi; non mancherannospeciali. Tra i più attesi, spiccano il cast della fiction Mameli, il celebre DJ Gigi D'Agostino, che si esibirà a bordo della nave Smeralda, e Arisa, che si esibirà in Piazza Colombo. Immancabile il collegamento con l'Aristoncello di Fiorello. Sarà unaall'insegna della musica e della condivisione artistica, dove ogni artista avrà l'opportunità di mostrare il proprio talento in collaborazione con un altro artista. La ...