Sassuolo | Dionisi | «So di essere in discussione | ma…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Torino Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Che settimana è stata? Ho portato mia figlia all’asilo…scherzo. Internamente è stata una settimana come tutte le altre, col club, con i dirigenti, la squadra, per me non è stata una settimana diversa ma importante come tutte. La domanda poi non è fatta per caso, è logica, e la capisco, voglio fare un paio di premesse: sono stato il primo, il più coerente, nel dire a luglio-agosto qual era l’obiettivo di questa squadra e questo è l’obiettivo della squadra di quest’anno perché abbiamo fatto delle scelte da fare e condivise, poi il resto lo apprendo ...