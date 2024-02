Sassuolo a rischio Serie B | su Dionisi c’è l’ombra di Grosso|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 2024-02-09 11:30:00 Arrivano conferme: Ilè a un passo dalla zona retrocessione. I 19 punti raccolti in 22 giornate di campionato (da recuperare a fine mese il turno casalingo con il Napoli rinviato per via della Supercoppa italiana in Arabia Saudita) rappresentano un misero bottino per la squadra neroverde, che eppure è riuscita nell’impresa di battere le prime due in classifica: Inter e Juventus. TORO DECISIVO – Sabato sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia arriva il Torino e, ancora senza il capitano Domenico Berardi assente per infortunio, l’allenatore Alessioè obbligato a fare un risultato positivo, altrimenti rischia la panchina. La sua squadra ha raccolto 4 punti nelle ultime 10 giornate, battendo solo la Fiorentina il 6 gennaio (1-0). Scherzo del destino, i viola sono gli unici ad aver battuto il Toro ...