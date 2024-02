Sassuolo a rischio Serie B | su Dionisi c'è l'ombra di Grosso

Piove sul bagnato in casa Milan . Yunus Musah non ha smaltito il problema al flessore e anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato: l’americano... (calciomercato)

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... (calciomercato)

Continua a scricchiolare la panchina di Alessio Dionisi in quel di Sassuolo. Come riferito dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il club neroverde non vorrebbe esonerare l’allenatore, ch ...Berardi Juve, offerta cash più Soulé o Iling! Il retroscena di mercato sull’attaccante del Sassuolo 20 milioni di euro più il prestito di uno tra Matias Soulé e Samuel Iling-Junior. Sarebbe stata ques ...Contro il Sassuolo Ivan Juric dovrà decidere chi schierare in difesa: tanti nomi da Djidji a Tameze ancora adattato ...