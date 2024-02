Sardegna | Schlein | ‘Todde miglior candidata’

“Non mi fido del Pd, figuriamoci se mi fido dei 5 Stelle. Il Pd in Sardegna e in Sicilia non è mai nato“. Siluri su siluri lancia Renato Soru , dopo ... (secoloditalia)

Il primo test dell’anno per il Partito democratico di Elly Schlein è domenica 25 febbraio, le regionali in Sardegna . Gara incerta e forse mai così ... (linkiesta)

Roma, 9 feb. (askanews) – “Alessandra Todde e’ una candidata competente, preparata e innamorata della sua regione”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, incontrando le persone rimaste fuori dal ...Il destino vuole che la settimana di Sanremo coincida con quella del Carnevale. Allora non stupisce trovare politici mascherati, o maschere di politici, che si aggirano per l’Italia pubblicando foto d ...Per l’Associazione Artigiana questa è stata la seconda iniziativa con i candidati Governatore per le elezioni del prossimo 25 febbraio. Il primo era stato Paolo Truzzu del centro-destra nei giorni sco ...