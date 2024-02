Santopadre al servizio di un talento démodé | dopo Berrettini c’è Van Assche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Talentuoso e, Luca Vannon è il solito Next Gen: meno forza, più tattica. Il transalpino, papà belga e mamma italiana, è una fresca novità che arricchisce il circuito ATP e la nuova avventura con Vincenzo, che affiancherà il suo attuale coach Yannick Quere, è decisamente intrigante. La collaborazione con il tecnico italiano inizia nel momento più opportuno, quello dei primi grandi ostacoli. Il giovane classe 2004 finora è stato protagonista di un cammino brillante euna carriera juniores d’élite, condita dal Roland Garros Junior 2021, ha archiviato la parentesi dei Challenger con la rapidità che in tempi recenti solo Sinner, Alcaraz, Rune, Shelton e pochi altri si sono potuti permettere. In Francia, Luca è stato a lungo il leader tecnico nella sua fascia d’età, anche davanti all’amico ...