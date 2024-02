Santi Francesi | cover Festival di Sanremo 2024 | Il testo del brano ”Hallelujah”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ildel: nella quarta serata deldidedicata alle, isi esibiranno con la canzone di Leonard Cohen insieme a SKIN. Ecco il, ildeldi Leonard Cohen:Now I’ve heard there was a secret chordThat David played, and it pleased the LordBut you dont really care for music, do you?It goes like this, the fourth, the fifthThe minor falls, the major liftsThe baffled king composing, ...