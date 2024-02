Santi Francesi annunciano due concerti eventi in chiese sconsacrate

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Protagonisti in questo Festival di Sanremo 2024, iL’amore torna, piccole liturgie musicali, dueindi Milano e Napoli La 74° edizione del Festival di Sanremo è alle battute finali e dopo gli ottimi riscontri ottenuti finora dal brano L’amore in bocca, questa sera isaliranno sul palco del Teatro Ariston accompagnati da Skin per duettare sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen. Rifacendosi ai versi della loro canzone, il duo appuntamento a marzo con duespeciali L’amore torna, piccole liturgie musicali: il 15 marzo a Milano e il 20 marzo a Napoli. Biglietti in prevendita da domani, sabato 10 febbraio alle ore 14:00 su ticketone e ...

Sanremo 2024, gli abiti dei Santi Francesi per la quarta serata del Festival: stilista, look, vestiti. Tutte le informazioni nel dettaglio ...La 74° edizione del Festival della Canzone Italiana è alle battute finali e dopo gli ottimi riscontri ottenuti finora dal brano “L’AMORE IN BOCCA”, questa sera i SANTI FRANCESI saliranno sul palco del ...Tutto D & G. Molto raffinati anche i look dei Santi Francesi, anche loro di nuovo in Dolce & Gabbana. Alessandro ha indossato un look completo della collezione sfilata FW 24/25, una giacca spencer in ...